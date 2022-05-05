Росавиация продлила ограничение полетов в 11 российских аэропортов

Большинство российских аэропортов работают штатно. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация продолжает продлевать режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ. По уточненным данным, он будет действовать до 13 мая.

Как и прежде, ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные воздушные гавани России работают штатно.

Авиакомпаниям предлагается перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением военной спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 7 мая.