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5 мая 2022, 11:41

Президент России наградил госнаградой главу Екатеринбурга

Алексей Орлов

9 февраля 2021 года Алексей Орлов стал новым главой Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. В списках награжденных значится мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как говорится в документе, глава уральской столицы награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Досье

Алексей Орлов родился 20 марта 1967 года в Тюменской области. Окончил Омский сельхозинститут. С 1993 по 2005 год служил в органах МВД.

Работал на руководящих постах администраций Тобольска и Тюмени. С 2012 года занимал руководящие должности в правительстве Свердловской области, в том числе с 2017 года — первого замгубернатора.

Напомним, 9 февраля 2021 года Алексей Орлов стал новым главой Екатеринбурга. На следующий день он уже вступил в должность.

Областная газета Свердловской области

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