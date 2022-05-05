Президент России наградил госнаградой главу Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. В списках награжденных значится мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как говорится в документе, глава уральской столицы награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Досье

Алексей Орлов родился 20 марта 1967 года в Тюменской области. Окончил Омский сельхозинститут. С 1993 по 2005 год служил в органах МВД.

Работал на руководящих постах администраций Тобольска и Тюмени. С 2012 года занимал руководящие должности в правительстве Свердловской области, в том числе с 2017 года — первого замгубернатора.