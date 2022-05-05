Более 47 млн рублей перечислят свердловским ветеранам ко Дню Победы

Ко Дню Победы ветеранам Свердловской области перечислят свыше 47 миллионов рублей (из бюджета региона). Все выплаты будут осуществлены в срок до 9 мая.
Всего в этом году единовременную выплату в связи с Днем Победы получат почти 45,5 тысяч человек. Из них:
- 185 инвалидов и 248 участников Великой Отечественной войны;
- 70 военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;
- 210 награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- 4 167 человек, являющихся супругой (супругом) погибшего (умершего) участника или инвалида ВОВ;
- 12 863 тружеников тыла;
- 357 бывших узников концлагерей;
- 27 377 несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших (умерших, пропавших без вести) в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией.
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будет выплачиваться 5 000 рублей. Остальным — 1 000 рублей, сообщает областной департамент информполитики. Напомним, по инициативе главы Среднего Урала Евгения Куйвашева правительство региона повысило ежегодные выплаты.
Добавим, помимо ежегодной выплаты к празднику инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны в том числе получат:
- ежемесячную денежную компенсацию возмещения вреда, причиненного здоровью, инвалидам вследствие военной травмы (осуществляется ПФР);
- компенсацию расходов и ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- компенсацию расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
Также есть право получить бесплатную путевку на оздоровительную поездку на теплоходе на санаторно-курортное лечение.
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