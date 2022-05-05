Более 47 млн рублей перечислят свердловским ветеранам ко Дню Победы

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будет выплачиваться 5 000 рублей. Фото: Алексей Кунилов

Ко Дню Победы ветеранам Свердловской области перечислят свыше 47 миллионов рублей (из бюджета региона). Все выплаты будут осуществлены в срок до 9 мая.

Всего в этом году единовременную выплату в связи с Днем Победы получат почти 45,5 тысяч человек. Из них:

185 инвалидов и 248 участников Великой Отечественной войны;

70 военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;

210 награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

4 167 человек, являющихся супругой (супругом) погибшего (умершего) участника или инвалида ВОВ;

12 863 тружеников тыла;

357 бывших узников концлагерей;

27 377 несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших (умерших, пропавших без вести) в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией.

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будет выплачиваться 5 000 рублей. Остальным — 1 000 рублей, сообщает областной департамент информполитики. Напомним, по инициативе главы Среднего Урала Евгения Куйвашева правительство региона повысило ежегодные выплаты.

Добавим, помимо ежегодной выплаты к празднику инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны в том числе получат:

ежемесячную денежную компенсацию возмещения вреда, причиненного здоровью, инвалидам вследствие военной травмы (осуществляется ПФР);

компенсацию расходов и ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

компенсацию расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;

Также есть право получить бесплатную путевку на оздоровительную поездку на теплоходе на санаторно-курортное лечение.

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