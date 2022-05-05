Владимир Путин присвоил госнаграды 15 свердловчанам

15 жителей Свердловской области удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Как говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, шесть человек награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. В их числе:
- Виктор Апоненов — сталевар электропечи АО "Северский трубный завод";
- Михаил Кузнецов — крановщик восстановительного поезда на станции Каменск-Уральский Дирекции аварийно-восстановительных средств Свердловской железной дороги, филиала ОАО "РЖД";
- Ольга Сапунова — главный технолог АО "Ирбитский молочный завод";
- Сергей Рукин — главный научный сотрудник лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки Института электрофизики УрО РАН;
- Михаил Яландин — главный научный сотрудник лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки Института электрофизики УрО РАН;
- Алексей Орлов — глава Екатеринбурга.
Кроме того, ряду свердловчан присвоены почетные звания:
- "Заслуженный деятель науки РФ" — Александр Зурочка — доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук;
- "Заслуженный энергетик РФ" — Евгений Жуйков — гендиректор филиала ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" — "Магистральные электрические сети Урала".
Сразу несколько работников АО "Синарский трубный завод" получили звание "Заслуженный металлург РФ":
- Александр Васкельдин — вальцовщик стана горячего проката труб;
- Владимир Дедюхин — волочильщик труб;
- Евгений Житлухин — начальник электросталеплавильного цеха;
- Сергей Задорин — травильщик;
- Александр Ломакин — замначальника по механооборудованию трубопрокатного цеха;
- Андрей Мезенин — наладчик автоматических линий и агрегатных станков;
- Дмитрий Молочинский — первый замначальника цеха.