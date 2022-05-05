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Общество
5 мая 2022, 13:16

Владимир Путин присвоил госнаграды 15 свердловчанам

Владимир Путин

Президент России наградил госнаградой главу Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Кремля

15 жителей Свердловской области удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, шесть человек награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. В их числе:

  • Виктор Апоненов — сталевар электропечи АО "Северский трубный завод";
  • Михаил Кузнецов — крановщик восстановительного поезда на станции Каменск-Уральский Дирекции аварийно-восстановительных средств Свердловской железной дороги, филиала ОАО "РЖД";
  • Ольга Сапунова — главный технолог АО "Ирбитский молочный завод";
  • Сергей Рукин — главный научный сотрудник лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки Института электрофизики УрО РАН;
  • Михаил Яландин — главный научный сотрудник лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки Института электрофизики УрО РАН;
  • Алексей Орлов — глава Екатеринбурга.

Кроме того, ряду свердловчан присвоены почетные звания:

  • "Заслуженный деятель науки РФ" — Александр Зурочка — доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук;
  • "Заслуженный энергетик РФ" — Евгений Жуйков — гендиректор филиала ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" — "Магистральные электрические сети Урала".

Сразу несколько работников АО "Синарский трубный завод" получили звание "Заслуженный металлург РФ":

  • Александр Васкельдин — вальцовщик стана горячего проката труб;
  • Владимир Дедюхин — волочильщик труб;
  • Евгений Житлухин — начальник электросталеплавильного цеха;
  • Сергей Задорин — травильщик;
  • Александр Ломакин — замначальника по механооборудованию трубопрокатного цеха;
  • Андрей Мезенин — наладчик автоматических линий и агрегатных станков;
  • Дмитрий Молочинский — первый замначальника цеха.
Областная газета Свердловской области

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