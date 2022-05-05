Свердловских гидов и экскурсоводов включат в федеральный реестр

В ближайшее время перечень будет доступен на сайте Ростуризма. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Прошедших аттестацию гидов и экскурсоводов из Свердловской области включат в федеральный реестр. Оценивать квалификацию будет комиссия при департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.

Постановление о введении в РФ единого реестра экскурсоводов и гидов, а также гидов-переводчиков подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В ближайшее время перечень будет доступен на сайте Ростуризма. Из него путешественники и представители турбизнеса смогут узнавать подробную информацию о работниках турбизнеса.

Стоит отметить, начинающие гиды и экскурсоводы могут пройти бесплатное обучение или программу повышения квалификации на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Для участия в первой программе было подано 130 заявок, зачислен 31 человек.

"В конце апреля завершилась первая программа переподготовки гидов. Обучение успешно прошли все, кто начал, в том числе 13 представителей малого и среднего бизнеса и 18 самозанятых. Для обучения были привлечены порядка 20 лекторов, в том числе, профессора, а также опытные практики, руководители союзов и центров экскурсоводов и гидов", — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

На май запланированы еще две программы – "Особенности работы с иностранными гостями" и "Специфика организации современной экскурсионной деятельности".