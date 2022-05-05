Центр Екатеринбурга перекроют из-за ночной репетиции парада Победы

Репетиция продлится до утра. Фото: Павел Ворожцов

Третья репетиция парада Победы с участием техники пройдет в центре Екатеринбурга. Горожанам стоит помнить о перекрытиях и заранее продумывать маршрут передвижения.

С 19:00 предусмотрено ограничение движения на улицах, через которые колонны Екатеринбургского гарнизона проследуют к месту проведения тренировок парада. Затруднения у автолюбителей могут возникнуть на Окраинной, Палисадной, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московской, Посадской, Пальмиро Тольятти.

С 20:00 5 мая до 04:00 6 мая проехать не получится по:

пр. Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);

ул. Репина (от Ленина до Малышева);

ул. Татищева (от Репина до Мельникова);

ул. 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);

ул. Бориса Ельцина (от дома № 10 до ул. 8 Марта).

Ограничения коснутся автомобилей и общественного транспорта. Так, изменится схема движения 9 автобусных маршрутов — № 24, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57а, 59 и перестанут ходить трамваи № 2, 6, 13, 15, 18 и 26.

В соответствии со схемой организации дорожного движения на перечисленных улицах будут появляться временные дорожные знаки. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.

Кстати, сегодня с 19:00 до 21:00 в Нижнем Тагиле пройдет генеральная репетиция парада Победы.

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