В Нижнем Тагиле военные провели концерт под окнами 97-летнего ветерана

Павел Чернобай: День Победы — это главный праздник, главный день. Фото: департамент информполитики региона

Военнослужащие ЦВО продолжают поздравлять участников Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. В этот раз концерт состоялся под окнами 97-летнего жителя Нижнего Тагила Павла Чернобая.

Военные прошли торжественным маршем под окнами фронтовика. Оркестр исполнил несколько музыкальных композиций, среди которых "Уральская рябинушка" и "Три танкиста". После концерта ветерану вручили памятные подарки, сообщили в областном департаменте информполитики.

"Очень приятно, что не забывают. Для нас День Победы — это главный праздник, главный день. Все помню: и военную юность, и учебу, и работу на заводе в послевоенные годы", — поделился ветеран.

Досье Павел Чернобай родился в 1925 году в деревне Боровлянка Тюменской области. В 1943 году поступил на военную службу. Воевал на Центральном, 2-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах в составе 2-й танковой армии. Прошел с боями до Восточной Пруссии. Награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", орденом Отечественной войны II степени. Всю жизнь проработал на Уралвагонзаводе.

Добавим, до 9 мая персональными праздничными концертами планируется поздравить порядка сорока ветеранов.