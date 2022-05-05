В свердловских торговых центрах организуют бесплатные ярмарки для предпринимателей

Возможность бесплатно представить свою продукцию получат предприниматели, занятые в легкой промышленности. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские предприниматели, занятые в легкой промышленности, получат возможность бесплатно представлять свою продукцию в торговых центрах Екатеринбурга и городов области. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в регионе постоянно вводят новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.

"Мы постоянно ищем новые способы продвижения и сбыта продукции свердловских предпринимателей. Сейчас прорабатываем возможность сотрудничества бизнеса с торговыми сетями. Так, VEER Mall готов на бесплатной основе предоставлять свои площади под бутик начинающим предпринимателям, чтобы они выставляли там свою продукцию. Кроме того, у нас пройдет серия ярмарок в торговых центрах Екатеринбурга и городах области, где предприниматели совершенно бесплатно смогут выставить свою продукцию и продать ее", — рассказала заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Анна Вяткина.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

По словам предпринимателей, в настоящее время ни один локальный бренд не может взять в аренду большие торговые площади в торговых центрах. В этой связи появилась также идея по организации мультибрендовых корнеров, где могут выставляться до 20 локальных брендов, но оператор у них будет один.