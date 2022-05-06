В Екатеринбурге выпал снег

Снег выпал и в других городах Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Вчера в Екатеринбурге прошла первая весенняя гроза. А ночью выпал снег.

Об этом, кстати, нас предупреждали синоптики. По их данным, минувшей ночью в городе отмечались заморозки до -2 °С. А на территории Свердловской области при прояснении холодало до -5 °С. Однако днем в уральской столице потеплеет до +7...+9 °С, в регионе — до +4...+9 °С, снег вновь растает.

Кстати, наши читатели сообщили о том, что снег лежит в Асбесте, Березовском и в Кашино.

Фото: Алексей Кунилов

По данным пресс-службы "Россети Урал", из-за неблагоприятных погодных условий в работе свердловского электросетевого комплекса были зафиксированы технологические нарушения. Неполадки уже локализованы в Сысертском, Белоярском, Алапаевском, Режевском, Горноуральском, Невьянском городских округах, ГО Богданович, а также в столице Урала.

Сейчас энергетики производят необходимые работы для подачи электроснабжения по резервным схемам, а также проводят обходы энергообъектов для установления мест повреждений и их ликвидации. Всего на объектах работает 57 аварийно-восстановительных бригад в составе 190 человек и 63 единиц спецтехники.

О фактах повреждения оборудования электрических сетей можно сообщить по телефону 8 800 220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно). По этому же номеру можно получить информацию о ходе восстановительных работ.

Добавим, из-за непогоды в Екатеринбурге из строя вышли более 40 светофоров. На перекрестках с большой интенсивностью движения работают госавтоинспекторы. Также в городе произошел сбой в движении трамваев и троллейбусов.