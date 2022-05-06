Евгений Куйвашев утвердил программу развития электроэнергетики Свердловской области до 2027 года

Программа позволит сформировать стабильные и благоприятные условия для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу развития электроэнергетики в регионе. Она рассчитана до 2027 года.

Долгосрочное планирование позволит обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение Среднего Урала, сообщает областной департамент информполитики. Отмечается, что объем средств электросетевых компаний на реализацию инвестиционных мероприятий до 2027 года составит 5 млрд рублей.

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, в рамках программы планируется:

проведение модернизации генерирующих мощностей на Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС;

реконструкция 19 и строительство 1 новой подстанции;

строительство и реконструкция линий электропередачи общей протяженностью более 114 км;

строительство и реконструкция трансформаторных подстанций для улучшения качества электроснабжения на территории Белоярского, Сысертского, Каменского, Нижнетуринского, Кировградского, Невьянского и Богдановичского городских округов, Слободо-Туринского муниципального района, Ревды, Богдановича и Екатеринбурга.

Министр также напомнил, что по итогам реализации предыдущих программ развития электроэнергетики региона выполнена большая работа по обновлению и омоложению генерирующего комплекса.