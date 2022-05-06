Почти 54 тысячи свердловчан подали заявление на новое пособие на детей от 8 до 17 лет

В 2022 году на Среднем Урале выплаты на детей от 8 до 17 лет получат около 110 тысяч человек. Фото: Павел Ворожцов

Жители Свердловской области подали уже 53 715 заявок на получение нового пособия для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. Прием соответствующих заявлений стартовал 1 мая.

Как сообщили в региональном отделении ПФР, срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. При этом он может быть продлен, если для сбора данных требуется больше времени. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале госуслуг.

Отмечается, что семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца — апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода — апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

В 2022 году на Среднем Урале такие выплаты получат около 110 тысяч человек.

Напомним, право на выплаты имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума. Размер выплаты устанавливается федеральным законодательством. Необходимые средства будут выделяться на условиях софинансирования: 70% — из федерального бюджета, 30% — из областного.

Добавим, ко Дню Победы свердловским ветеранам перечислят свыше 47 миллионов рублей (из бюджета региона). Все выплаты будут осуществлены в срок до 9 мая. Подробнее об этом читайте тут.