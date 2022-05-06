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6 мая 2022, 12:38

Полиция начала вскрывать машины и квартиры россиян по новым правилам

полицейский

Полицейские могут вскрыть машину или квартиру. Фото: Алексей Кунилов

С 6 мая вступают в силу приказы МВД, согласно которым полицейские будут вскрывать автомобили и квартиры россиян по новым правилам. Речь идет об информировании владельцев имущества. На это представителям правопорядка дается 24 часа.

Напомним, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия полицейских. Сотрудникам МВД, в частности, разрешили вскрывать и осматривать транспортные средства и квартиры без ведома их владельцев.

Такие действия возможны, когда это необходимо для предотвращения преступления, изъятия оружия или наркотиков, проверки сообщения об угрозе теракта или спасения жизни.

Вместе с тем сотрудники полиции обязаны направить уведомление о проведенном вскрытии движимого и недвижимого имущества их владельцу в максимально короткий срок, но не позднее чем через 24 часа после вскрытия. Оповещение будет разрешено направлять в том числе через интернет с официального электронного адреса МВД, по факсу.

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Областная газета Свердловской области

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