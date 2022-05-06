В Екатеринбурге открыли памятный знак, посвященный эвакуированным на Средний Урал детям в годы ВОВ

В Екатеринбурге состоялось открытие памятника персонажу из стихотворения Агнии Барто – грустному зайке. Этот памятный знак посвящен детям, эвакуированным в Свердловскую область в годы Великой Отечественной войны.
Зайку посадили на скамейке в сквере около екатеринбургской гимназии № 9. Недалеко от этого места в военные годы проживала детская писательница Агния Барто вместе со свекровью, сыном и дочерью.
Известно, что идея создать этот памятный знак возникла еще в прошлом году, но реализовать ее удалось только сейчас. Место предложил екатеринбургский писатель и журналист Дмитрий Карасюк. В осуществлении проекта ему помогали автор графического эскиза Катя Карасюк, скульптор Федор Петров, литейщик Иван Дубровин. Координатором всего проекта выступила Светлана Толмачева.
Как отметил Дмитрий Карасюк, ему захотелось увековечить пребывание здесь детской писательницы, а зайчик стал "наилучшим олицетворением тех чувств, которые испытывали маленькие дети, которых война вышвырнула из их родных мест": "Он печальный, он не может слезть со скамейки, он не может вернуться домой…".
"Сегодня ещё один повод вспомнить, что Средний Урал – опорный край державы. Здесь находились знаковые для всей страны, а, возможно, и для всего мира, люди, предприятия, учреждения. И Агния Барто, ее судьба – это квинтэссенция того коллективного подвига, который определил Победу в Великой Отечественной войне. Он, конечно, был основан на единстве, помощи, на абсолютном чувстве братства, ощущении единой семьи, которое было и, я надеюсь, всегда будет свойственно нашему народу и всем нам", – отметил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.
По мнению первого замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадима Дубичева, памятный знак на многие десятилетия будет одной из изюминок Екатеринбурга, потому что имеет глубокий подтекст.