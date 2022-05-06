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6 мая 2022, 13:42

В Екатеринбурге открыли памятный знак, посвященный эвакуированным на Средний Урал детям в годы ВОВ

памятник зайке из стихотворения Агнии Барто

Горожане активно приходят к зайке. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге состоялось открытие памятника персонажу из стихотворения Агнии Барто – грустному зайке. Этот памятный знак посвящен детям, эвакуированным в Свердловскую область в годы Великой Отечественной войны.

Зайку посадили на скамейке в сквере около екатеринбургской гимназии № 9. Недалеко от этого места в военные годы проживала детская писательница Агния Барто вместе со свекровью, сыном и дочерью.

Фото: Полина Зиновьева

Известно, что идея создать этот памятный знак возникла еще в прошлом году, но реализовать ее удалось только сейчас. Место предложил екатеринбургский писатель и журналист Дмитрий Карасюк. В осуществлении проекта ему помогали автор графического эскиза Катя Карасюк, скульптор Федор Петров, литейщик Иван Дубровин. Координатором всего проекта выступила Светлана Толмачева.

Фото: Полина Зиновьева

Как отметил Дмитрий Карасюк, ему захотелось увековечить пребывание здесь детской писательницы, а зайчик стал "наилучшим олицетворением тех чувств, которые испытывали маленькие дети, которых война вышвырнула из их родных мест": "Он печальный, он не может слезть со скамейки, он не может вернуться домой…".

Фото: Полина Зиновьева

"Сегодня ещё один повод вспомнить, что Средний Урал – опорный край державы. Здесь находились знаковые для всей страны, а, возможно, и для всего мира, люди, предприятия, учреждения. И Агния Барто, ее судьба – это квинтэссенция того коллективного подвига, который определил Победу в Великой Отечественной войне. Он, конечно, был основан на единстве, помощи, на абсолютном чувстве братства, ощущении единой семьи, которое было и, я надеюсь, всегда будет свойственно нашему народу и всем нам", – отметил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Фото: Полина Зиновьева

По мнению первого замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадима Дубичева, памятный знак на многие десятилетия будет одной из изюминок Екатеринбурга, потому что имеет глубокий подтекст.

Областная газета Свердловской области

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