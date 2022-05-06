В Екатеринбурге к шествию подготовили более 200 волонтеров "Бессмертного полка"

Добровольцы помогут участникам шествия выстроиться и пройти в строю многотысячной колонны. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Около 200 волонтеров "Бессмертного полка" из Екатеринбурга прошли комплексный инструктаж к предстоящему шествию. Именно добровольцы помогут участникам выстроиться и пройти в многотысячной колонне по проспекту Ленина 9 мая.

"Волонтеры традиционно возглавят колонну и понесут растяжку с надписью: "Бессмертный полк". Сегодня со всеми подробно разобрали маршрут и поминутно расписали действия, за каждым закрепили зону ответственности. Их задача в момент сбора следить за порядком и не допускать нарушений. Многие из волонтеров уже не первый год помогают провести шествие, так что в день проведения акции все должны сработать четко и слаженно", – сообщил координатор "Бессмертного полка" в Свердловской области Валерий Басай.

Шествие "Бессмертного полка" состоится 9 мая в более чем 50 муниципальных образованиях области. Самое массовое ожидается в Екатеринбурге, в 11:00. Сбор колонны начнется с 9:00. Вход будет осуществляться с улицы Царской, где установят главный пост. Участок проспекта Ленина – Толмачева в это время будет перекрыт. Формироваться колонна будет до 10:45.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Главный атрибут акции – портреты героев Великой Отечественной войны. Поэтому во время шествия организаторы не рекомендуют использовать иные эмблемы и плакаты с лозунгами или названиями учреждений, общественных организаций, партий. Разрешены знамена 1941–1945 годов и российский триколор. Участников также предупреждают: для безопасного прохождения в колонне нельзя брать с собой домашних животных, самокаты, велосипеды, большие сумки или рюкзаки, зонты в виде трости, стеклянные штендеры. Кроме того, при себе лучше иметь защитную маску.

Шествие в онлайн-формате можно будет посмотреть на официальном сайте "Бессмертного полка". Для этого нужно пройти регистрацию до 8 мая по ссылке https://2022.polkrf.ru/.

Читайте также:

На Урале стартовала подготовка к акции "Бессмертный полк".