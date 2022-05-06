Гендиректор УГМК Андрей Козицын поздравил уральцев с Днем Победы

Традиционно 9 Мая Верхняя Пышма, где расположена штаб-квартира УГМК, станет одной из главных площадок праздничных мероприятий. Фото: пресс-служба УГМК

Глава УГМК Андрей Козицын обратился к ветеранам, труженикам тыла и всем работникам компании с поздравлением ко Дню Победы.

"День Победы — великий праздник для всех жителей нашей страны, чьи прадеды, деды, отцы сражались за Родину на передовой и в тылу. Традиционно 9 Мая Верхняя Пышма, где расположена штаб-квартира УГМК, станет одной из главных площадок праздничных мероприятий. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 667 металлургов Пышминского медеэлектролитного завода (ныне "Уралэлектромедь"), рудника и обогатительной фабрики, из них 281 человек не вернулся домой", — заявил Андрей Козицын.

Гендиректор компании также отметил, в военный период обогатительная фабрика была единственным в стране поставщиком кобальта, а завод выпускал 17 видов продукции для нужд фронта, став основным производителем рафинированной меди в стране — из нее было изготовлено около 80% снарядных гильз и патронов.