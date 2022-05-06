7 мая в Екатеринбурге состоится генеральная репетиция парада Победы

В репетиции примут участие пешие колоны и техника. Фото: Павел Ворожцов

Завтра рано утром в Екатеринбурге стартует генеральная репетиция парада Победы. Горожанам стоит помнить о перекрытиях улиц.

С 05:00 утра будет ограничено движение на улицах, по которым колонны Екатеринбургского гарнизона проследуют к месту проведения тренировки. Затруднения у автолюбителей могут возникнуть на Окраинной, Палисадной, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московской, Посадской, Пальмиро Тольятти.

А в период с 05:00 до 12:00 не получится проехать по пр. Ленина (от Карла Либкнехта до Репина), улицам Репина (от Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до ул. 8 Марта)

Ограничения коснутся автомобилей и общественного транспорта. Изменится схема движения 9 автобусных маршрутов:

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Будет закрыто движение:

трамваев по пр. Ленина и ул. Татищева (от Луначарского до Красноуральской в обоих направлениях), по ул. Московской (от Радищева до Дворца Молодежи в обоих направлениях):

Фото: ЕМУП "Гортранс"

троллейбусов по улицам Репина, Малышева (от гостиницы Центральная до конечных станций Крауля и Посадская в обоих направлениях):

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Добавим, в репетиции примут участие пешие колоны, техника, а также конные всадники. Последние в День Победы будут одеты в военную форму кавалерийских частей Советской армии, сообщили в пресс-службе ЦВО.