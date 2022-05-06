Темы дня

Общество
6 мая 2022, 16:19

День радио в Екатеринбурге отметят традиционным шествием

День радио

Принять участие в шествии могут все, кто неравнодушен к Дню радио. Фото: Павел Ворожцов

7 мая отмечается День радио. В Екатеринбурге впервые за два года состоится шествие студентов к памятнику Александру Попову.

Как рассказали в пресс-службе УрФУ, День радио для университета стартует уже сегодня. Вечером студенты-радисты проведут традиционную помывку памятника изобретателю Александру Попову.

Фото: Павел Ворожцов

На завтра подготовлена целая программа. Центром празднования станет корпус радиофака (ул. Мира, 32). В течение дня там пройдет торжественный прием ветеранов, квест для студентов, кубок ИРИТ-РтФ по шахматам, армрестлингу и "Dota2".

Ярким завершением станет концерт и торжественное шествие. Студенты пройдут от корпуса радиофака до памятника Попову. К мероприятию можно присоединиться онлайн. Трансляция будет вестись в группе института в соцсети "ВКонтакте".

На этом праздники в институте радиоэлектроники и информационных технологий не закончатся. 13 мая торжественным концертом отметят 70-летие института. На него приглашают выпускников, партнеров, студентов и сотрудников.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.05.2022, 17:39 / Общество
В Свердловской области создали первую интерактивную карту шествий "Бессмертного полка"
06.05.2022, 17:08 / Общество
В Свердловской области стартовала посевная кампания
06.05.2022, 16:54 / Спорт
В ФИФА обсуждают идею сокращения продолжительности футбольного матча до 60 минут
06.05.2022, 16:47 / Общество
7 мая в Екатеринбурге состоится генеральная репетиция парада Победы
06.05.2022, 16:19 / Общество
День радио в Екатеринбурге отметят традиционным шествием