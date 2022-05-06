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6 мая 2022, 17:30

В Артемовском впервые зажгли Огонь памяти

  Юлия Пастух
Огонь памяти

Огонь зажгли на мемориале "Артемовцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу". Фото: Борис Ярков.

В Артемовском Свердловской области в преддверии Дня Победы зажгли первый в истории Огонь памяти на мемориале "Артемовцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу".

Фото: Борис Ярков

Почетную миссию выполнил ветеран войны, труженик тыла Александр Шарапов. В мероприятии также принял участие первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. "Приятно видеть здесь много детей. Это говорит о том, что сохраняется связь поколений. Этим и сильна наша страна", – отметил замгубернатора.

Фото: Борис Ярков

Стоит отметить, мемориал построили в Артемовском еще в 1970-е годы. Позже здесь появилась аллея, а вот Вечного огня не было. В 2021 году артёмовцы, в том числе городские юнармейцы, выступили с инициативой дополнить мемориальный комплекс Огнём памяти.

По поручению местной администрации с Вечного огня у Обелиска освободителям города Ржева 3 мая в Артемовский привезли лампаду с пламенем.

Областная газета Свердловской области

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