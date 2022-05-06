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6 мая 2022, 17:08

В Свердловской области стартовала посевная кампания

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В 2022 году посевные площади будут сохранены на уровне прошлого года и составят 772 тысячи гектаров. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области аграрии массово приступили к весенним полевым работам. Яровой сев уже проведен на площади 52 тысяч гектаров, что составляет 10,8% от плана.

По данным министра АПК и потребительского рынка региона Артема Бахтерева, на площади 38 тысяч га посеяны зерновые культуры, еще почти 8 тысяч гектаров занято под технические культуры. Кроме того, сельхозпроизводители приступили к посадке картофеля и овощей открытого грунта.

В 2022 году посевные площади будут сохранены на уровне прошлого года и составят 772 тысячи гектаров, сообщает областной департамент информполитики. При этом, чтобы обеспечить уральцев качественной местной продукцией, планируется увеличить площади под картофель и овощи "борщевого набора".

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Областная газета Свердловской области

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