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6 мая 2022, 17:39

В Свердловской области создали первую интерактивную карту шествий "Бессмертного полка"

  Юлия Пастух
Карта

Шествия пройдут в 55 муниципалитетах региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На карте указаны места и время сбора участников во всех муниципалитетах, где будет проводиться акция. 

В городах, деревнях, селах 55 муниципальных образований Свердловской области пройдет более 100 шествий. На Яндекс.Карты нанесена информация как о крупных городах – Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Первоуральске, Новоуральске, Асбесте, Алапаевске, Реже – так и о небольших деревнях и селах: Приданниково, Рахмагулово, Красносоколье, Чувашково, Голенищево, Савиново, Чатлык и других.

Карта доступна по ссылке.

Напомним, около 200 волонтеров "Бессмертного полка" из Екатеринбурга прошли комплексный инструктаж к предстоящему шествию. Именно добровольцы помогут участникам выстроиться и пройти в многотысячной колонне по проспекту Ленина 9 мая.

Областная газета Свердловской области

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