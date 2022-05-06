В Екатеринбурге прошел торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны

Мероприятие прошло в культурно-просветительском центре "Царский" в Вознесенском Архиерейском подворье. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня региональный Союз ветеранов совместно с благотворительным фондом "Ника" провели торжественный прием ветеранов Свердловской области. Мероприятие прошло в культурно-просветительском центре "Царский" в Вознесенском Архиерейском подворье.

Как отметил председатель Союза ветеранов Евгений Мишунин, решение провести торжественный прием в этот день было принято неслучайно: 6 мая – день памяти святого Георгия Победоносца, покровителя российского воинства.

Фото: Павел Ворожцов

На встречу были приглашены ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и оккупированных территорий, казаки Оренбургского войскового казачьего общества, ветераны боевых действий и активисты общественных объединений Свердловской области.

Фото: Павел Ворожцов

Среди почетных гостей был ветеран Великой Отечественной войны, полковник, участник советско-японской войны Владимир Лупейко. 9 мая он отметит 100-летний юбилей. Свой личный и гражданский праздник полковник в отставке встретит на параде Победы в центре Екатеринбурга.

"В 1945 году день рождения встретил на Дальнем Востоке. Стоял в укреплении. С одной стороны мы на сопке, с другой — японцы. И вдруг нам сообщили, что все, война закончилась", — рассказал ветеран.

Фото: Павел Ворожцов

Также среди участников мероприятия был механик 326 штурмового авиаполка 3 Прибалтийского фронта, гвардии сержант Владимир Бочкарев. Завтра ветеран улетает в Москву для участия в параде Победы.

"Уже 77 лет я встречаю День Победы. И каждый раз он для меня такой радостный, как будто это случилось только сейчас. Война меня застала в пионерском лагере. Работал на заводе. Потом ушел воевать. 9 мая 1945-го встретил под Кенигсбергом. А этот год для меня вдвойне радостный. Такая удача случилась. Еду на парад в Москву. Для меня это большая радость", — рассказал Владимир Бочкарев.

Во время мероприятия прошел праздничный концерт, где выступили творческие коллективы культурно-просветительского центра. Также гостям вручили памятные подарки. В завершении программы состоялся праздничный обед.