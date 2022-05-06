В ЛНР и ДНР направили более 90 тонн медикаментов из Новоуральска

Одну часть товаров собрали жители региона, другую передал завод "Медсинтез". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Из Новоуральска для жителей Донбасса отправили 91 тонну медикаментов. Одну часть товаров собрали жители региона, другую передал завод "Медсинтез".

"Мы здесь по поручению и при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Почти 200 тонн гуманитарной помощи от жителей области уже отправлено на юг, в Ростовскую область, оттуда гуманитарные эшелоны идут колонной дальше, в республики ЛНР и ДНР. Я благодарен всем жителям области!" — отметил руководитель Дома добровольцев Евгений Дайнес.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава Дома добровольцев также добавил, что сегодня жители пострадавших районов больше всего нуждаются в питьевой воде, предметах личной гигиены, детском питании, продуктах.

Стоит отметить, единый пункт сбора гуманитарной помощи организован на базе Дома добровольцев на Крылова, 2 в Екатеринбурге.

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