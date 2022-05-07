Уральский поисковик поступил в военный вуз с рекомендательным письмом от Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев помог поисковику отряда "Кадет" при екатеринбургском лицее № 135 Николаю Лустикову приблизиться к мечте — стать офицером ВС РФ. Молодой человек поступил в военный вуз с рекомендательным письмом главы региона.
В прошлом году в преддверии Дня Победы поисковики отряда "Кадет" записали видеоприглашение для губернатора, чтобы показать результаты своей работы, рассказать об экспедициях и дальнейших планах. Николай Лустиков рассказал о своей мечте во время визита главы региона к поисковикам — губернатор пообещал помочь молодому человеку.
Руководитель поискового отряда, отличник народного просвещения Валерий Краев рассказал, что Евгений Куйвашев сдержал свое слово. Николай Лустиков по рекомендации губернатора поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
"Поисковое движение в Свердловской области развивается, набирает обороты, и это правильно. Наша святая обязанность — поддерживать такое важное и такое нужное начинание. Вы, ребята, настоящие герои! Вы не даете забыть подвиг нашего народа", — сказал глава региона во время визита к поисковикам.
Напомним, в прошлом году губернатор также пригласил лицеистов на парад Победы, они заняли почетные места на трибуне рядом с ветеранами Великой Отечественной войны.
Отряд "Кадет", который был основан в 1999 году, входит в состав областной молодежной организации "Возвращение". Поисковики отряда провели 25 экспедиций, в ходе которых были найдены и перезахоронены 3,5 тыс. воинов. Также лицеисты помогли восстановить почти 800 имен неизвестных солдат.