Уральцы встретили на Екатеринбургском вокзале Поезд Победы

Эшелон Победы начал свой путь в Перми 30 апреля, а конечной точкой его маршрута станет северный город Нижневартовск, куда поезд прибудет 22 мая. Фото: Полина Зиновьева

Жители Екатеринбурга 7 мая встретили Эшелон Победы — состав, который использовался в годы Великой Отечественной войны. На железнодорожном вокзале уральской столицы прошли концерт с песнями и танцами, а также экскурсия по поезду-музею.

Эшелон Победы начал свой путь в Перми 30 апреля, а конечной точкой его маршрута станет северный город Нижневартовск, куда поезд придет 22 мая. На вокзал Екатеринбурга прибыл паровоз Л-3111, который тянет за собой отреставрированные вагоны, которые эксплуатировались в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период: вагон-электростанция, аптека-перевязочная, солдатский вагон-теплушка, хлебопекарня, вагон-кухня и санпропускник. На открытых вагонах выставлены экспонаты военной техники, среди которых танк Т-34, реактивная установка "Катюша" и пушка М-42.

Фото: Полина Зиновьева

"Поезд двигается со скоростью 40 км/ч, потому что в составе есть военное оборудование, в том числе пушки, а с ними ехать быстрее нельзя. Коллеги по ремеслу радостно приветствуют нас гудками, а мы им отвечаем. График составлен очень жестко, поэтому проблем другим поездам не создаем. Неполадок за время пути не было. Стоит сказать, что этот поезд не пылится в ангаре — он используется постоянно, как для хозяйственных целей, так и для туристических поездок", — рассказал машинист-инструктор локомотивного депо Пермь-Сортировочная Андрей Завьялов.

Фото: Полина Зиновьева

Во время стоянки состава с 11:00 до 16:00 все желающие могут зайти в вагоны и осмотреть размещенные в них экспозиции. Они сформированы по трем направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники.

Заместитель начальника отдела по сохранению исторического наследия Свердловской железной дороги Светлана Одиноких представила журналистам вагон "аптека-перевязочная".

Фото: Полина Зиновьева

"В этом вагоне в годы Великой Отечественной войны перевозили раненых и проводили минимальный набор медицинских манипуляций. В основном перевязывали. Главная задача таких вагонов — доставить раненых из фронтовых госпиталей в тыловые. Преимущество этого вагона в том, что он абсолютно аутентичен тем, что использовались в годы войны — этот вагон построили в 1937 году. Он использовался в качестве перевязочного вагона, затем в 50-е прошел модернизацию. Мы его полностью восстановили", — пояснила Светлана Одиноких.

Фото: Полина Зиновьева

В каждом из вагонов гостей встречали экскурсоводы, одетые в военную форму солдат и офицеров Великой Отечественной войны. Аутентичности происходящему добавляли и артисты, которые создали на перроне и открытых платформах праздничную атмосферу, царившую на вокзалах СССР весной 1945 года. В репертуаре: стихи и песни военных лет. Также актёры и гости мероприятия поздравили ветеранов.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, обращаясь к ветеранам-железнодорожникам, напомнил, что на Урал в годы Великой Отечественной войны железной дорогой эвакуировали десятки заводов вместе с оборудованием. Приходили не только станки, механизмы, оборудование, но и люди, семьи, специалисты.

Фото: Полина Зиновьева

"В годы войны на Урале создавалась продукция, необходимая фронту. Когда уральцы понимали, что не хватает рук, они добровольно шли на фронт и на заводы", — пояснил Алексей Шмыков.

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина в своей речи также напомнила о вкладе Урала в Великую Победу.

"Уважаемые жители города Екатеринбурга, дорогие ветераны, железнодорожники! Я поздравляю вас с наступающей знаменательной датой, знаменательным днем — Днем Победы! 77 лет прошло с тех пор, как мы в 45-м году поняли, что фашизм не прошел, что весь мир освобожден от фашизма. И сделали это наши люди. Мы встречаем Эшелон Победы, который тоже был участником Великой Отечественной войны. Огромное количество оборудования и заводов перевезли на Урал с центральной и южной части страны. Например, на Уралвагонзавод переехали Харьковский и Мариупольский заводы. Многое было сделано, чтобы организовать госпитали — это, в том числе, заслуга железнодорожников. А уж что сделали для победы участники войны — просто не передать словами", — сказала Людмила Бабушкина.

Фото: Полина Зиновьева

С 30 апреля по 22 мая этот своеобразный музей на колесах преодолеет почти полторы тысячи километров, сделает остановки на 27 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре.