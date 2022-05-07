Свердловские волонтеры за полчаса собрали около тонны гуманитарного груза для жителей Донбасса

Сотни жителей уральской столицы принесли к месту сбора спортивный инвентарь, игрушки, гаджеты и предметы первой необходимости для детей, которым пришлось покинуть свой дом. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В субботу, 7 мая, в Екатеринбурге прошел митинг-концерт, организованный волонтерским движением #Мывместе, в поддержку жителей ДНР и ЛНР. За два часа удалось собрать почти тонну гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Сотни жителей уральской столицы принесли к месту сбора спортивный инвентарь, игрушки, гаджеты и предметы первой необходимости для детей, которым пришлось покинуть свой дом.

"Сегодня в рамках концерта в поддержку жителей Донбасса волонтерами движения #Мывместе организован мобильный пункт сбора гуманитарной помощи. Все собранные вещи дойдут до адресатов — переселенцев с юго-востока Украины. В пунктах временного размещения в Свердловской области в настоящее время находятся более 30 несовершеннолетних в возрасте от одного года до 17 лет, эвакуированных из зоны специальной военной операции", — заявил руководитель свердловского Дома добровольцев Евгений Дайнес.

Как сообщает департамент информполитики региона, рано утром ко Дворцу молодежи, где проводился сбор гумпомощи, пришел отец троих детей Сергей Михеев. Он принес альбомы, карандаши, кисти и краски.

"Трудно остаться равнодушным. Сегодняшние времена дают особый импульс к тому, чтоб не оставаться в стороне и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. У меня у самого тройняшки, поэтому для меня помощь детям — это что-то само собой разумеющееся", — рассказал мужчина.

Волонтер Евгения Миронович рассказала, что один из мальчиков, который переехал со своей семьей из ДНР в Екатеринбург, был очень расстроен тем, что ему пришлось оставить дома любимый самокат. Однако, по словам добровольца, сегодня движению #Мывместе было передано несколько велосипедов и самокатов, поэтому мальчик скоро получит замену.

Напомним, что за последние два месяца на Донбасс было отправлено из Екатеринбурга более 100 тонн гуманитарного груза.