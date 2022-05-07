В Екатеринбурге открыли мемориальную доску Герою Великой Отечественной войны Ивану Кузнецову

Иван Федорович Кузнецов участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 года. Фото: Полина Зиновьева

В субботу, 7 мая, в Екатеринбурге по адресу ул. Комсомольская, 49, корпус "В" состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Великой Отечественной войны младшему сержанту Ивану Кузнецову. Также его внуку, Алексею Соколову, вручили ордена Славы II и III степеней, которые Иван Кузнецов не получил при жизни.

Дед рассказывал внуку о своих подвигах немного, потому что вспоминать их было больно. По словам Алексея Соколова, каждая встреча со своими друзьями, другими ветеранами, заканчивалась слезами.

Фото: Полина Зиновьева

"Полученные сегодня награды более важны, скорее, для правнуков и для дальнейших поколений нашей семьи. Чтобы они знали достижения деда. Мой дед был очень скромным человеком. Наверное, все это мероприятие было бы для него слишком масштабным. Гордился бы он этим — не знаю. Но то, что дед заслужил свои награды, — это факт. Я им горжусь, а сейчас им будут еще больше гордиться мои дети, мои внуки", — рассказал внук Ивана Кузнецова.

Фото: Полина Зиновьева

Иван Федорович Кузнецов участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 года. Дошел до Праги. После капитуляции нацистской Германии продолжил службу в рядах армии СССР и был демобилизован с должности заместителя командира стрелкового взвода стрелковой роты 363 стрелкового полка 114 стрелковой Свирской Краснознаменной дивизии в апреле 1947 года. При его непосредственном участии построены многие многоквартирные жилые дома в Кировском районе Екатеринбурга, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.