Свердловский филиал РТРС расширил сеть FM-радиовещания

В честь Дня радио на телебашне в Екатеринбурге с 21:00 7 мая до 5:00 8 мая будет работать подсветка. Фото: сайт РТРС. Свердловская область

Филиал РТРС "Свердловский ОРТПЦ" увеличил сеть радиовещания в FM-диапазоне и полностью завершил программу модернизации радиосети ВГТРК в Свердловской области. Теперь эфирное FM-радио стало доступно большинству жителей Среднего Урала.

Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала РТРС, 1 марта в Новоуральске началось вещание программы "Радио России" — это был последний объект связи, где РТРС включил передатчик сети ВГТРК. На Среднем Урале эта сеть состоит из 46 объектов, обеспечивающих радиовещанием почти 100% населения региона. В феврале этого года РТРС увеличил мощность радиопрограмм "Маяк" и "Вести ФМ" с 500 Вт до 1 кВт в Екатеринбурге. Это позволило сделать прием сигнала радиостанций более стабильным для жителей города.

Так, с 2019 года Свердловский филиал РТРС включил 108 новых радиопередатчиков. Помимо "Радио России" были запущены радиостанции "Вести FM", "Дорожное радио", "Волна FM", "Маяк", "Мир" и "Воскресение".

Кроме того, в честь Дня радио на телебашне в Екатеринбурге с 21:00 7 мая до 5:00 8 мая будет работать подсветка. Праздничные огни также осветят телебашни в Москве, Туле, Перми, Нижнем Новгороде, Грозном, Пензе (триколор), Белгороде (динамические огни), Саратове, Назрани, Ростове-на-Дону, Твери.

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