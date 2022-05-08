Главный тренер ФК "Урал" вручил лот Екатерининской Ассамблеи 13-летнему футболисту

Тимофей был рад получить футболку с историей. Фото: сайт СОСПП

Главный тренер футбольного клуба "Урал" Игорь Шалимов подарил футболку, в которой играл за "Болонью" в итальянском чемпионате. Один из лотов Екатерининской Ассамблеи вручен юному вратарю Тимофею Голдыреву.

Известно, что 13-летний подопечный центра "Аистенок" уже пять лет играет в футбол на позиции вратаря.

"Я участвовал в играх на первенствах города и области. Не верю, что тут оказался, среди профессиональных футболистов. Они меня вдохновляют дальше заниматься футболом. Все это так неожиданно, сложно в это поверить. Лучший день в моей жизни", — передает слова Тимофея пресс-служба Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Как отметила директор общественной организации "Аистенок" Лариса Лазарева, Ассамблея помогает подопечным центра не только во время аукциона, но и после. Каждому ребенку уделяется внимание.

"Для Тимофея этот подарок будет толчком вперед. Он такого события в жизни никогда не забудет", — отметила она.

Екатерининская Ассамблея — благотворительное мероприятие, организованное СОСПП. Проект действует с 2011 года. За 11 лет на реализацию социально-важных проектов направлено более 360 млн рублей. Кстати, "Аистенок" является благополучателем Ассамблеи.

По словам зампредседателя попечительского совета Екатерининской Ассамблеи, советника президента СОСПП Михаила Черепанова, результат, который получается благодаря мероприятию, уникален. В России нет столь эффективного благотворительного аукциона.

Напомним, в прошлом году на благотворительном вечере собрали 118 миллионов рублей.