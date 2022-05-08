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Общество
8 мая 2022, 10:53

В ДНР и ЛНР абоненты получат номер с кодом российской системы нумерации

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Абоненты из России также смогут звонить в ДНР и ЛНР напрямую на номер с кодом +7. Фото: Павел Ворожцов

Абоненты Донецкой и Луганской народных республик получат телефонный код российской системы нумерации. Теперь при совершении звонков и отправке СМС номера телефонов будут отображаться в формате +7 949 и +7 959 соответственно. Об этом сообщили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

"Российской Федерацией принято очередное важное решение. Нашей республике выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7 959", — говорится в заявлении на сайте главы Луганской народной республики. Пасечник подчеркнул, что взаимодействие с Россией как для жителей республики, так и для ее бизнеса и других сфер жизни теперь улучшится.

В свою очередь глава ДНР в личном telegram-канале сообщил, что абоненты республиканского оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в российской системе нумерации. Об этом им сообщат по СМС.

"Тарификация и стоимость звонков останется на прежнем уровне. Замена SIM-карты на данном этапе не потребуется <...>. Новый номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Считаю, что это очень хороший подарок ко Дню Победы жителям Донецкой народной республики", — подытожил он.

Абоненты из России также смогут звонить в ДНР и ЛНР напрямую на номер с кодом +7.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимной помощи. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР станет еще одним дружественным шагом.

Областная газета Свердловской области

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