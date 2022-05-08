Владимир Путин поздравил Евгения Куйвашева и уральцев с Днем Победы

Владимир Путин: "Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин направил телеграмму в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он поздравил главу региона и всех уральцев с Днем Победы.

"Этот священный праздник отмечает вся Россия, он дорог каждому из нас. Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они встали на пути врага, с честью прошли все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества. И победили!" — публикует областной департамент информполитики цитату из телеграммы.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении отметил, что нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В каждой есть свой герой.

"Память о воинах-победителях, о тех, кто мужественно сражался на фронтах, ковал победу в тылу, кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, объединяет разные поколения. Сегодня это единение дает нам силы противостоять любым угрозам и вызовам", — считает премьер-министр.

Добавим, ранее Евгений Куйвашев и председатель свердловского Заксобрания поздравили жителей Среднего Урала. Они пожелали уральцам крепкого здоровья и счастья. Полные тексты их обращений размещены в печатной версии "Областной газеты" от 6 мая.