В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику маршалу Жукову

С 1948 по 1953 год Жуков проживал в Свердловске и командовал войсками Уральского военного округа. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге на площади перед штабом ЦВО возложили цветы к памятнику полководцу Великой Отечественной войны Георгию Жукову. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня Победы.

В мероприятии участвовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина, заместитель полпреда президента России в УрФО Александр Калиберда, глава уральской столицы Алексей Орлов, сенатор РФ Эдуард Россель и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Кроме того, цветы к памятнику маршалу традиционно возложили командование ЦВО и сотрудники силовых структур, курсанты военных училищ, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

На мероприятии присутствовали представители религиозных, молодежных и других общественных объединений, а также обычные горожане.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, с 1948 по 1953 год Георгий Жуков командовал войсками Краснознаменного Уральского военного округа, правопреемником традиций которого стал Центральный военный округ. В том, почему полководец оказался на Урале, за что его сюда сослал Сталин, разбиралась "Областная газета".

Добавим, в декабре 2021 года на площади перед штабом ЦВО состоялась торжественная церемония открытия еще одной скульптурной композиции, посвященной Жукову. Открытие памятника приурочили к 125-летию со дня рождения советского полководца.