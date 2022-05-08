Кабмин РФ поддержит инвесторов, реализующих проекты в сфере обращения с отходами

Постановление подписал Михаил Мишустин. Фото: Галина Соловьева

Инвестиционные компании, которые реализуют проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов, получат поддержку правительства. Они смогут рассчитывать на льготную процентную ставку по банковским кредитам.

Процентная ставка для инвесторов не будет превышать 12,5%. Оставшуюся часть ставки банкам будут покрывать субсидии от государства. Условиями такого льготного кредитования являются строительство, реконструкция или модернизация объектов по обращению с отходами, а также их софинансирование публично-правовой компанией "Российский экологический оператор", говорится на сайте кабмина.

Подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным документ – часть плана первоочередных действий правительства в условиях внешнего санкционного давления.

С полным текстом постановления можно ознакомиться тут.

Добавим, два года назад в Свердловской области начали эксперимент по раздельному сбору мусора. В Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске и Алапаевске установили контейнеры для отходов, которые пригодны для переработки и которые переработать невозможно. Сегодня такая система дуального сбора мусора действует более чем на 40 уральских территориях, но, как выяснила "Областная газета", жители не спешат ею пользоваться. Подробнее читайте в статье "Разделяй и выбрасывай".