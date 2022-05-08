В Екатеринбурге загорелся строящийся паркинг

В 12:31 пожар был локализован и ликвидирован. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов загорелся строящийся паркинг. Информацию об инциденте пожарные получили в 11:57.

Прибывшие на место вызова огнеборцы установили, что на 3 и 4 этаже строящегося 6-этажного здания на площади 500 "квадратов" горел утеплитель и пенопласт. С крыши здания звеном газодымозащитной службы был спасен 1 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в 12:31 пожар был локализован и ликвидирован. Всего было задействовано 43 человека личного состава и 16 единиц спецтехники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

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