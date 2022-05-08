Темы дня

Общество
8 мая 2022, 13:03

В Екатеринбурге загорелся строящийся паркинг

пожар

В 12:31 пожар был локализован и ликвидирован. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов загорелся строящийся паркинг. Информацию об инциденте пожарные получили в 11:57.

Прибывшие на место вызова огнеборцы установили, что на 3 и 4 этаже строящегося 6-этажного здания на площади 500 "квадратов" горел утеплитель и пенопласт. С крыши здания звеном газодымозащитной службы был спасен 1 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в 12:31 пожар был локализован и ликвидирован. Всего было задействовано 43 человека личного состава и 16 единиц спецтехники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Читайте также:

Утром в Кольцово на площади 1400 "квадратов" произошел пожар.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.05.2022, 13:07 / Общество
В России выявили 5 447 новых случаев COVID-19
08.05.2022, 13:03 / Общество
В Екатеринбурге загорелся строящийся паркинг
08.05.2022, 12:46 / Общество
Кабмин РФ поддержит инвесторов, реализующих проекты в сфере обращения с отходами
08.05.2022, 12:07 / Общество
Владимир Путин поздравил Евгения Куйвашева и уральцев с Днем Победы
08.05.2022, 11:27 / Общество
На Урале опрокинулся микроавтобус с футбольными болельщиками