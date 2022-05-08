Роскосмос поменял логотип на Красную Звезду

Красная Звезда — символ великих побед и достижений нашей страны. Фото: пресс-служба Роскосмоса

Госкорпорация "Роскосмос" временно изменила свой логотип на Красную Звезду в память о погибших в Великой Отечественной войне и в поддержку Вооруженных сил РФ.

"В переломный момент истории, когда Россия находится в условиях необъявленной войны, развязанной коллективным Западом, когда страна противостоит невиданному давлению экономических санкций, народ подвергается настоящей националистической травле, а российская армия проводит спецоперацию по денацификации Украины, Роскосмос не может оставаться в стороне", — говорится в сообщении Госкорпорации.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что прежняя символика "не соответствует тому духу, который сегодня должен отвечать этим вызовам, брошенным нашей стране".