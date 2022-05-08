Свердловский ветеран отправился на парад Победы в Москву

Владимир Бочкарев: "У меня всегда настроение хорошее, сколько я живу. Может, потому и прожил столько". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Механик 826-го штурмового авиаполка, гвардии сержант Владимир Бочкарев из Свердловской области отправился в Москву. День Победы он отметит на Красной площади.

"На старости лет такая удача. Единственного меня послали на парад в Москву. Как этому можно не радоваться? Это здесь я двадцать раз участвовал в параде. Раньше мы и сами открывали парад, а уже лет шесть кружок на машине делаем. 77 лет я уже встречаю День Победы. И каждый раз он кажется таким радостным, как будто только сейчас", — отмечает ветеран. В поездке его сопровождает супруг внучки — прапорщик внутренней службы, сотрудник МЧС Дмитрий Федоров.

Как рассказали в департаменте информполитики региона, в Москве для приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны подготовлена праздничная программа. Сегодня им устроили торжественный прием, а завтра после парада состоится экскурсия в Большой Кремлевский Дворец, музей "Оружейная палата".

О ветеране

Весть о начале войны застала 14-летнего Владимира Бочкарева в пионерлагере. Он оставил школу, поступил в ремесленное училище и начал собирать танковые моторы. Позже попал на УЗТМ: собирал направляющие для боевой машины реактивной артиллерии "Катюша", участвовал в производстве гаубиц и орудий для танков.

В 1944 году попал на фронт. Его зачислили механиком в 826-й штурмовой авиационный полк. Юный сержант готовил самолеты ИЛ-2 к боевым вылетам. Победу встретил под Кенигсбергом.