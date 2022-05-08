В День Победы на Среднем Урале потеплеет до +22 градусов

Фото: Павел Ворожцов

Почти летняя погода установится в Свердловской области 9 мая. Столбики термометров поднимутся выше +20 градусов.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшую ночь в регионе будет +1...+6 ºС. А уже днем воздух прогреется до +17...+22 ºС. Погода в областном центре — Екатеринбурге — сильно отличаться не будет. Ожидается +4...+6 ºС в темное время суток и +19...+21 ºС — в светлое.

В последующие пару дней на Среднем Урале тоже будет тепло. Во вторник днем — +16...+21 ºС, в среду — +13...+18 ºС. Прогнозируется небольшой дождь и сильный ветер.

Добавим, также синоптики выпустили штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Так, 8–9 мая на крайнем юго-востоке Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Напомним, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, веток и прошлогодних листьев. Сообщать о ЧС необходимо по номеру 8 800 100-94-00 или 112.