В Серове открыли памятник Мусе Джалилю

Фото: Тамара Романова

В Серове появился памятник татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Бюст установили на площадке у здания Центральной городской библиотеки.

Идея об установке памятника появилась в 2018 году — предложение поступило на конгрессе татар Свердловской области от представительства Республики Татарстан.

Республика взяла на себя все расходы по изготовлению и перевозке бюста. Автором бюста выступила скульптор из Санкт-Петербурга Винера Абдуллина, чьи работы украшают многие города России и ближнего зарубежья.

Монумент разместили возле здания Центральной городской библиотеки, где ежегодно проходят Джалиловские чтения. На открытии присутствовали постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов, глава Серовского городского округа Василий Сизиков, активисты общественных организаций и другие.

Напомним, в Серове (в то время в Надеждинске) Муса Джалиль побывал в 1932 году. Во время командировки писал для местной газеты "Эшче" – "Рабочий". Сохранился дом по улице Агломератчиков, где он работал.