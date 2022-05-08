Свердловские поисковики отправятся к месту погребения уральских воинов в Тверской области

Группа из 80 свердловских поисковиков готовится к экспедиции в Тверскую область. Организовать поездку к месту погребения воинов 375-й уральской стрелковой дивизии, погибших в Великую Отечественную войну, поручил глава региона Евгений Куйвашев.

О братской могиле с останками уральцев, найденной неподалеку от села Красная Гора, губернатор узнал в январе. После этого было выстроено взаимодействие с Тверской областью. В утвержденный Минобороны РФ план поисковых экспедиций на 2022 год по заявке Среднего Урала были внесены работы на указанной территории.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, деньги на проезд, проживание, питание участников поискового отряда, а также на покупку недостающего оборудования выделят из областного бюджета. В целом субсидия на развитие поисковой деятельности в текущем году в Свердловской области составляет более 4 миллионов рублей.

Историческая справка. Погибшие уральцы участвовали в боях в составе 375-й уральской стрелковой дивизии. Это воинское соединение было сформировано в Свердловской области в сентябре 1941 года. Дивизия участвовала в битве за Москву, Калинин (ныне Тверь), Ржев, в битве под Курском, в освобождении Харькова, Белгорода, в форсировании Днепра, в Корсунь-Шевченковской операции, освобождении Румынии, Венгрии, Словакии, Чехии.

По предварительным данным, известны имена 109 погибших солдат дивизии. Однако обнародовать данные о бойцах можно будет только после перезахоронения останков и утверждения списка военным комиссариатом Тверской области.

Ранее "Областная газета" писала, что изначально уральцы планировали выехать на место раскопок 22 апреля и вернуться ко Дню Победы, но в Тверскую область пришел сильный паводок. Вода покрыла местность, где располагаются воинские захоронения, – работать стало невозможно. В итоге экспедицию сначала перенесли на середину мая, а потом на июнь.