Программа праздничных мероприятий на 9 Мая в Екатеринбурге

Завершится День Победы салютом и фейерверком из более чем трех тысяч залпов, которые прогремят сразу с трех площадок. Фото: Павел Ворожцов

Уже завтра будем отмечать День Победы. Жителей Екатеринбурга ждет насыщенная программа.

Мероприятия стартуют с 8:00 — на Широкореченском мемориале пройдет торжественный ритуал "Память". В 10:00 на площади 1905 года начнется парад Победы. Спустя час в центре состоится патриотическая акция "Бессмертный полк".

Далее горожане смогут посетить выставку ретроавтомобилей, кинотеатр под открытым небом и несколько концертов. Как ранее писала "Областная газета" хедлайнерами гала-концерта (19:00–22:00) станет Полина Гагарина и группа "Любэ".

Программа каждого артиста продлится около часа. Гагарина начнет выступление песней "Кукушка" Виктора Цоя. А "Любэ" исполнит известные всем "Комбат", "Там за туманами" и "Давай за...". Вести праздник поручено заслуженному артисту России Андрею Мерзликину.

В 22:00 из трех точек — на акватории городского пруда, в летнем парке "Уралмаш" и Преображенском парке — прогремит салют. Подробную программу публикуем ниже:

Фото: администрация Екатеринбурга

Не стоит забывать, что на время проведения праздничных мероприятий запланированы массовые перекрытия улиц. Ограничения также коснутся продажи алкоголя.

Добавим, работа общественного транспорта в День Победы (включая метрополитен) продлена до часу ночи 10 мая. Накопление автобусов, троллейбусов и трамваев на централизованных площадках начнется в 21:00. Развозить горожан по домам начнут после салюта.

Площадки накопления транспорта:

Фото: администрация Екатеринбурга

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