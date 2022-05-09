День Победы. Евгений Куйвашев возложил цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале

Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина возложили цветы к Вечному огню. Фото: областной департамент информполитики

В Екатеринбурге стартовало празднование Дня Победы. С 8 утра проходит традиционная церемония "Память" на Широкореченском мемориале.

Фото: областной департамент информполитики

Цветы к Вечному огню возложили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина, сенатор РФ Эдуард Россель и глава уральской столицы Алексей Орлов.

Фото: областной департамент информполитики

Также участвовали ветераны, студенты, курсанты и представители областной власти.

Фото: областной департамент информполитики

Накануне в Екатеринбурге почтили память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Кстати, глава региона примет участие и в других мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, он будет присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге, примет участие в акции "Бессмертный полк", посетит праздничные мероприятия в Верхней Пышме и возложит цветы к мемориалу, посвященному подвигу тружеников тыла, фронтовых бригад, детей ВОВ.

Добавим, сегодня жителей областного центра ждет насыщенная программа. После парада и "Бессмертного полка" горожане смогут посетить выставку ретроавтомобилей, кинотеатр под открытым небом и несколько концертов. Как ранее писала "Областная газета" хедлайнерами гала-концерта (19:00–22:00) станет Полина Гагарина и группа "Любэ".

В 22:00 из трех точек — на акватории городского пруда, в летнем парке "Уралмаш" и Преображенском парке — прогремит салют. С подробной программой и графиком перекрытий улиц можно ознакомиться тут.