День Победы: Екатеринбург готовится к военному параду

Военная техника заняла свои позиции. Фото: Полина Зиновьева

В 10:00 в Екатеринбурге начнется парад Победы. Сейчас в центре города активно собираются зрители.

Многие пришли с портретами своих дедов и прадедов. Ведь по завершении парада состоится акция "Бессмертный полк".

Фото: Полина Зиновьева

К началу уже все готово: военная техника заняла свои позиции. Пешие расчеты с раннего утра чеканят шаг.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Перед началом парада по площади 1905 года пройдет выставка-реконструкция "Долгий путь к Победе". Артисты в форме солдат и офицеров времен ВОВ покажут сюжетные композиции, посвященные основным этапам Великой Отечественной. В этом году будет отражена новая тема — спецоперация ВС РФ на Украине.

Далее по главной улице города — проспекту Ленина — пройдут пешие расчеты, механизированная колонна. Следом в 11:00 пролетит авиация. В параде Победы будут участвовать 2,5 тысячи человек и больше 50 единиц военной техники.

Фото: Полина Зиновьева

Добавим, сегодня жителей областного центра ждет насыщенная программа. После парада и "Бессмертного полка" горожане смогут посетить выставку ретроавтомобилей, кинотеатр под открытым небом и несколько концертов. Как ранее писала "Областная газета" хедлайнерами гала-концерта (19:00–22:00) станет Полина Гагарина и группа "Любэ".

В 22:00 из трех точек — на акватории городского пруда, в летнем парке "Уралмаш" и Преображенском парке — прогремит салют. С подробной программой и графиком перекрытий улиц можно ознакомиться тут.

Фото: Полина Зиновьева

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