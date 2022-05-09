Ко Дню Победы школьники-волонтеры восстановили заброшенный обелиск под Серовом

В деревне Еловка Серовского городского округа сегодня впервые за несколько лет возложили цветы у заброшенного обелиска. Его нашли и восстановили вместе с педагогами ученики серовской школы № 13 — воспитанники экологического отряда "Родники".

В Еловке, где живут не больше 25 человек, ребята искали новые источники, а наткнулись на неухоженный и заросший высокой травой обелиск.

– Он стоял за ветхой оградкой, раздвинув траву, мы увидели обветшавшие фотографии военных лет и 13 фамилий, высеченных на металлической плите, – рассказывают руководители школьного отряда, преподаватели Равиля Сараева и Анна Коник.

Так выглядел обелиск. Фото: Тамара Романова

Оказалось, что этот обелиск в числе подобных объектов в Серовском городском округе не значился.

По словам инспектора деревни Валентины Волошиной, в 1989 году жители Еловки Андрей Пелевин и Николай Контяев на свои деньги установили этот обелиск недалеко от своих домов. За памятником ухаживали жены создателей Александра Пелевина и Ира Контяева. Они высаживали цветы. По двум углам ограды когда-то день и ночь горели фонари, символизируя вечный огонь.

Открытие памятника в Еловке. 1989 год. Фото: Тамара Романова

Но уже два года за памятником никто не ухаживает, Ира Контяева уехала в город. Фонари были разбиты, электричество отрезано, клумбы заросли. Поскольку памятник установлен самовольно, без разрешения администрации, нигде на учете он не стоит.

Ребята решили восстановить обелиск, получили добро от директора школы Александра Ольштейна и поддержку депутата Думы Серовского городского округа Сергея Минибаева.

В начале апреля волонтерский отряд школы приехал в Еловку, чтобы навести порядок у обелиска. Детально осмотрев обелиск, волонтеры наметили план действий: облагородить территорию, подлатать фундамент, поправить и покрасить забор, посадить цветы. Но главное – восстановить память о погибших солдатах и попытаться внести обелиск в реестр памятных мест города Серова.

Волонтеры приводят в порядок территорию возле обелиска. Фото: Тамара Романова

Так выглядит обелиск сейчас. Еще несколько недель назад его было не видно из-за высокого сухостоя. Фото: Тамара Романова

Под руководством учителя технологии Сергея Шабурова трудовой десант из мальчишек седьмых и восьмого классов школы № 13 ошкурили и покрасили забор, расчистили территорию от мусора. С поисковой работой и постановкой обелиска на учет ребятам помогут местные власти.

Сегодня же над крохотной деревней звучали песни военных лет. Впервые сельчане рядом со своими домами услышали голос Левитана о победе над фашизмом. В почетном карауле застыли члены военно-патриотического клуба «Монолит» — Иван Лаптев, Александра Долгих и Эвелина Опарова вместе с руководителем клуба Русланом Сунагатовым.

Растроганные жители Еловки долго еще не расходились по домам:

— Спасибо вам за праздник, такого у нас еще не было!