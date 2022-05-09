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9 мая 2022, 10:11

Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем Победы

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев пожелал уральцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем Победы. В своем обращении он заявил, что сегодняшний праздник олицетворяет мощь великой России, силу духа, мужество и героизм народа.

Как отметил глава региона, наши отцы и деды заплатили немыслимо высокую цену за возможность жить в свободной и независимой стране, в мире, где не будет места фашизму и геноциду. Особо Евгений Куйвашев подчеркнул вклад Среднего Урала.

"Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том, какой огромный вклад внесла Свердловская область и уральцы в достижение Победы. На всех фронтах, на земле, на море и в воздухе, героически сражались воины-уральцы, покрыв себя неувядаемой славой. Не щадя сил, работали труженики тыла, обеспечивая фронт танками и снарядами, лекарствами и продовольствием. Все — и стар, и млад — жили единой целью: все для фронта, все для Победы!" — сказал он.

Свидетельством трудового подвига уральцев, по мнению губернатора, стало присвоение звания "Город трудовой доблести" Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Каменску-Уральскому. Он выразил уверенность в том, что многие свердловские города достойны войти в почетный список.

В завершении Евгений Куйвашев пожелал ветеранам Великой Отечественной и простым жителям крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания. Полный текст поздравления размещен в печатной версии "Областной газеты" от 6 мая.

С программой праздничных мероприятий на 9 Мая в Екатеринбурге, в которых участвует глава Среднего Урала, можно ознакомиться ТУТ.

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Областная газета Свердловской области

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