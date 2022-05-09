День Победы. В Ивделе проезд в общественном транспорте сделали бесплатным

В Ивделе сегодня организовали бесплатный проезд в городском транспорте для жителей микрорайонов города. Он будет действовать до часа дня.
Как сообщил глава города Владимир Михель, это сделано для того, чтобы как можно больше людей смогли поучаствовать в митинге и в шествии "Бессмертного полка".
До 13 часов ивдельчане могут бесплатно воспользоваться городскими маршрутами 12 (Ивдель — Лесозавод), 13 (Ивдель — Геолог), 14 (Ивдель — Вокзал).
После шествия "Бессмертного полка" и торжественного митинга на городской площади Ивделя пройдет праздничный концерт, легкоатлетическая эстафета и несколько общественных акций, также будет работать полевая кухня.