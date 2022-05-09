День Победы: Евгений Куйвашев вместе с уральцами прошел в рядах "Бессмертного полка"

Шествия состоялись в 55 свердловских муниципалитетах. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге. Он пронес портрет своего деда — участника Великой Отечественной войны Леонида Васильевича.

"Я бы хотел, чтобы мой дед тоже видел, как мы приветствуем, как чествуем наших ветеранов. Мой дед служил, дослужил до 1943 года, потом был комиссован, ему ампутировали ногу. Второй мой дед пропал без вести", — рассказал глава региона.

Он также отметил, что сегодняшний праздник — важный элемент воспитания. Семейное общение, передача памяти о подвигах наших предков — это главное, что мы должны поддерживать в школах, различными мероприятиями, считает губернатор. "Мне о подвигах моих дедов рассказали в семье, я даже застал, когда мне немножко дед мой рассказывал. А я сыну рассказал о своих предках", — добавил Евгений Куйвашев.

Напомним, в этом году "Бессмертный полк" вернулся в офлайн. Из-за пандемии в течение последних двух лет акция проводилась в онлайн-формате. По данным организаторов, участие в екатеринбургском шествии приняли 150 тысяч свердловчан. Еще почти 50 тысяч — в других муниципалитетах региона.

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге люди стали стягиваться к месту сбора с раннего утра. И уже к 9:00 улицы Царская и Толмачева были заполнены уральцами. Один из самых маленьких участников шествия — 11-месячный Миша — пришел вместе с мамой Еленой Коротиной.

"Для нас это важно. И ребенку будем прививать патриотизм, любовь к Родине, чтобы чтил традиции наших предков и гордился их подвигами. У нас воевали оба прадеда. Один воевал на Украине, второй — под Москвой", — рассказала Елена.

Были гости и из других городов. Так, сестры Ольга и Надежда Вершинины приехали из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, чтобы принять участие в шествии на родине их деда – героя войны Захара Николаевича Вершинина.

Фото: Павел Ворожцов

Параллельно с массовым уличным шествием уральцы увековечили память предков онлайн. В акции на официальном сайте "Бессмертного полка" polkrf.ru от региона приняли участие более 40 тысяч человек.