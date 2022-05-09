Темы дня

Общество
9 мая 2022, 16:23

Правительство РФ обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня

Вечный огонь

Реестр Вечных огней и Огней памяти вне воинских захоронений будет вести Минобороны РФ. Фото: Станислав Савин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об обнулении платы за газ для мемориалов Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах. Решение принято в рамках поручения президента РФ.

Соответствующую задачу Владимир Путин поставил в феврале 2022 года. А уже в апреле Госдума и Совет Федерации приняли закон, наделяющий кабмин полномочиями по определению принципа безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Именно этот принцип теперь закреплен новым постановлением.

"Обнуление платы позволит не допустить ситуации, когда огонь, зажженный в честь погибших защитников Отечества, гас из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо", — говорится на сайте правительства. Уточняется, что сам документ будет опубликован позже.

Добавим, реестр Вечных огней и Огней памяти вне воинских захоронений будет вести Минобороны РФ. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.05.2022, 17:57 / Общество
Владимир Якушев поздравил жителей УрФО с Днем Победы
09.05.2022, 17:13 / Общество
Владимир Путин подписал указ о поддержке детей участников спецоперации
09.05.2022, 16:23 / Общество
Правительство РФ обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня
09.05.2022, 16:06 / Общество
День Победы. 30 военных машин проехали по улицам Верхней Пышмы
09.05.2022, 15:43 / Общество
В ГО Верхняя Пышма произошел крупный пожар