В Москве на Красной площади проходит парад Победы

В военном параде принимают участие 11 тысяч человек, 131 единица военной техники. Фото: пресс-служба Кремля

В эти минуты в Москве на Красной площади проходит парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На центральной трибуне находятся президент Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия.

"9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет", — заявил глава государства.

Он также обратился к Вооруженным Силам РФ и к ополченцам Донбасса. "Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам", — сказал Владимир Путин.

Сам парад открыли пешие расчеты. По брусчатке маршировали парадные "коробки", в состав которых в том числе вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских, Нахимовских училищ и кадетских корпусов, подразделения МЧС, Росгвардии, Пограничных войск ФСБ России и Всероссийского казачьего общества. Всего в пешем строю пройдут около 11 тыс. человек.

Также известно, что воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена из-за погодных условий.

Добавим, в Екатеринбурге ведется трансляция парада в Москве. Ранее мы показывали и рассказывали, как прошел парад в уральской столице.