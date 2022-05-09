День Победы. В самом центре Верхней Пышмы станцевали вальс Победы

Паровоз серии Л-3111 стал выпускаться в 1945 году и официально назывался "Победа". Фото: пресс-служба УГМК

В Верхней Пышме отмечают День Победы. В городе уже состоялось несколько праздничных мероприятий.

Началось все с традиционного возложения цветов к памятнику Советскому солдату — Освободителю и мартирологам с фамилиями 2305 погибших фронтовиков. В акции памяти "Слава тебе, солдат!" участвовали руководители Верхней Пышмы, АО "Уралэлектромедь", работники предприятий, ветераны и школьники.

Около часа назад на остановочную платформу "Верхняя Пышма. Музей" прибыл ретропоезд. Его пассажирами стали студенты, воспитанники спортивно-патриотического клуба "Гвардия Урала", ветераны.

Фото: пресс-служба УГМК

Кстати, паровоз серии Л-3111 стал выпускаться в 1945 году и официально назывался "Победа". Это один из лучших и массовых советских паровозов.

"Историческая стилизация позволила воссоздать атмосферу победного мая 1945 года, когда солдат-освободителей встречали с цветами, музыкой, песнями и танцами", — рассказали в пресс-службе УГМК.

Также одной из самых красивых акций, которая прошла в самом сердце города, стал "Вальс Победы". 350 участников пригласили всех желающих станцевать под мелодии: "Дунайские волны", "В лесу прифронтовом", "Майский вальс", "Тучи в голубом", "Старый забытый вальсок".

В эти минуты в Верхней Пышме начался парад Победы с участием военизированной техники.