Свердловский ветеран Владимир Лупейко отметил 100-летний юбилей в День Победы

Юбиляр родился 9 мая 1922 года в деревне Партизанская Гомельской области в Белоруссии. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Владимира Лупейко с юбилеем. Сегодня, в День Победы, ему исполняется 100 лет.

"От всей души поздравляю вас с юбилеем! Хочу пожелать вам счастья, крепкого здоровья, еще долгих-долгих лет жизни!" — сказал глава региона.

Фото: Полина Зиновьева

Губернатор также передал Владимиру Лупейко, кроме сувенира и подарка, поздравительный адрес президента России Владимира Путина.

Фото: Полина Зиновьева

Добавим, родился юбиляр 9 мая 1922 года в деревне Партизанская Гомельской области в Белоруссии. Служил на Дальнем Востоке в стрелковом полку, участвовал в войне с Японией. После войны и окончания Военно-инженерной академии в Москве был распределен в Свердловск, где строил Чкаловскую ТЭЦ и работал в Управлении капитального строительства.

Кстати, Владимир Лупейко награжден медалью "За победу над Японией", орденом "Красной Звезды", медалью "За боевые заслуги", орденом Отечественной войны II степени.

Подробнее о сегодняшнем юбиляре и других ветеранах ВОВ "Областная газета" рассказывала в статье "Фронт — он разный".

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