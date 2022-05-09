Праздничный салют в Екатеринбурге прогремит в 22:00

Салют запустят с трех точек. Фото: Галина Соловьева

Время праздничного салюта в Екатеринбурге осталось прежним. Он прогремит в 22:00.

Ранее городские власти сообщили о переносе старта салюта и фейерверка на полчаса, на 22:30. Информация появилась в telegram-канале мэрии. Однако позже сообщение удалили.

"Областной газете" в пресс-службе горадминистрации сообщили, что салют не будет перенесен. Как и планировалось, он прогремит в 22:00 из трех точек — на акватории городского пруда, в летнем парке "Уралмаш" и Преображенском парке. С подробной программой и графиком перекрытий улиц можно ознакомиться тут.

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