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9 мая 2022, 14:10

Праздничный салют в Екатеринбурге прогремит в 22:00

салют

Салют запустят с трех точек. Фото: Галина Соловьева

Время праздничного салюта в Екатеринбурге осталось прежним. Он прогремит в 22:00.

Ранее городские власти сообщили о переносе старта салюта и фейерверка на полчаса, на 22:30. Информация появилась в telegram-канале мэрии. Однако позже сообщение удалили.

"Областной газете" в пресс-службе горадминистрации сообщили, что салют не будет перенесен. Как и планировалось, он прогремит в 22:00 из трех точек — на акватории городского пруда, в летнем парке "Уралмаш" и Преображенском парке. С подробной программой и графиком перекрытий улиц можно ознакомиться тут.

Смотрите также фоторепортаж с парада Победы в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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